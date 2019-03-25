الجبهة العربية الفلسطينية تؤكد على اهمية مشاركة الجميع بالحكومة الجديدة

رام الله - دنيا الوطنفي إطار المشاورات واللقاءات التي يجريها، د. محمد اشتية، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، التقى مساء اليوم وفداً قيادياً من الجبهة العربية الفلسطينية برئاسة أمينها العام سليم البرديني، وضم عضوي المكتب السياسي مفلح نادي وزياد العارضة بحضور عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح.وقد استعرض خلال اللقاء د. اشتية الإطار العام لبرنامج الحكومة المقبلة والاولويات الواجب العمل عليها سواء في الملف السياسي من تعزيز صمود شعبنا في مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن" واجراءات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة او على الصعيد الفلسطيني الداخلي من مواصلة العمل على إنهاء الانقسام والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكذلك على الصعيد الاقتصادي لمواجهة الحرب المالية والاقتصادية التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.من ناحيته أعرب الامين العام للجبهة سليم البرديني عن ثقة الجبهة بالدكتور محمد اشتية وحرصها على التعاون والعمل المشترك مع الحكومة المقبلة التي يقع على عاتقها مهام جسام في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية وبحقوق شعبنا الثابتة، مشددا على ضرورة ان تكون هذه الحكومة مسئولة عن معالجة كافة الاشكاليات التي تعصف بشعبنا في كل اماكن تواجده باعتبارها حكومة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.واكد البرديني على أهمية مشاركة الجميع في هذه الحكومة لمدها بالقوة اللازمة لمواجهة التحديات ولتشكل هذه الحكومة رافعة للوحدة الوطنية والعمل الوطني المشترك.