الرئيس الروماني ينفي أن يكون هناك قرار بنقل سفارة بلاده للقدس

رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بيانا، مساء اليوم الأحد، نفى فيه أن يكون هناك قرار بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.وقال الرئيس الروماني، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن موضوع نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، يتخذ عندما ينتهي التحليل المتعلق بهذا الموضوع، وفقط بعد استشارة جميع المؤسسات المختصة في البلاد من وزارة الخارجية والأمن الوطني، وأن القرار النهائي سيكون بيد رئيس رومانيا وهو حسب الدستور مسؤول عن السياسات الخارجية للبلاد، وممثل الدولة في الأمور الخارجية.وأضاف أن إدارته لم تستلم حتى هذه اللحظة مثل هذه "التحليلات" التي تكرر من قبل الحكومة، مطالبا رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا بأن تظهر مسؤولية في الحكم.