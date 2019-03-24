إصابة 5 أسرى.. طعن جنديين إسرائيليين في سجن "النقب"

سادت حالة من التوتر معتقل النقب، بعد قيام أحد الأسرى بطعن جنديين إسرائيليين، مما ادى إلى اشتعال مواجهات غير مسبوقة في ساحة السجن، واستدعاء القوات الخاصة لجيش الإحتلال المدججة بالسلاح.



وكشفت مصادر محلية، عن تفاصيل ما جرى فى النقب: خلال عملية نقل الاسرى من قسم 4 الى قسمى 3 و 7 جرى الاعتداء على الاسرى واستفزازهم الامر الذى دفع اسرى من حماس بضرب السجانين، واقدموا على طعن اثنين منهم أحدهم تعرض لإصابات متوسطة.





ثم قامت الوحدات الخاصة القمعية باقتحام القسم، ووقعت مواجهات عنيفة استخدم الاحتلال الغاز السام، والرصاص الحى والمطاطى.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن أحد الحراس الذين تعرضوا للطعن في سجن كتسيعوت أصيب في الرقبة وحالته خطيرة والثاني في يده بينما كان يحاول السيطرة على الأسير.





وأعلن المتحدث باسم مستشفى سوروكا، عن محاولات تجري الأن لإنعاش أحد حراس سجن النقب الذي تعرض للطعن.



وقال المتحدث باسم مصلحة السجون: لم يتم السيطرة بعد على الوضع في سجن النقب والمواجهات مستمرة، القوات تطلق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتحقيق السيطرة.



وأعلن عن نقل 5 أسرى فلسطينيين إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج في اعقاب المواجهات المستمرة في سجن النقب.



وكشفت تقارير من داخل السجون، عن مواجهات عنيفة جدا في سجن كتسيعوت بعد طعن 2 من حراس مصلحة السجون الشاباس.



بينما أعلن مكتب إعلام الأسرى، عن طعن سجانين اثنين في قسم 3 بـ (سجن النقب)، وأن مواجهات عنيفة تدور الآن في أقسام سجن النقب.



وأعلن عن نقل 9 مصابين من أسرى قسم "3 " بسجن النقب إلى المستشفيات، كاشفاً أن حالة من التوتر والغليان الشديد تسود القسم، وموجهات عنيفة تدور الأن بين الأسرى ووحدات القمع.



وأكد نادي الأسير، إن قوات القمع تطلق قنابل الصوت والغاز والرصاص تجاه الأسرى في قسم "4" الذين واجهوا القمع بطعن إثنين من السجانين.



وطالبت (جمعية واعد للأسرى) بتوفير حماية دولية عاجلة تحمي الأسرى من بطش الاحتلال وتدعو لإسناد شعبي وفصائلي لرد الهجمة المتصاعدة بحقهم.



رام الله - دنيا الوطن