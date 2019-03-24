رئيس جامعة الأزهر بغزة يلتقي سفير دولة فلسطين في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الأزهر، سفير دولة فلسطين في القاهرة، دياب اللوح؛ عقب انتهاء مشاركته في فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثانية والخمسين.ونقل الفرا تحيات الدكتور إبراهيم إبراش، رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلسي الأمناء والجامعة للسفير، وأطلعه على أوضاع الجامعة وخططها المستقبلية الرامية لتطوير جودة التعليم وتنمية البحث العلمي الهادف لخدمة المجتمع، كما أطلعه على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، ومدى تأثيرها على مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي.كما أطلع الفرا السفير على أهم توصيات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثانية والخمسين، والذي انعقد لمدة يومين في شرم الشيخ، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، وعلى رأسها تعزيز الشراكات والتعاون بين الجامعات العربية والدولية، بهدف تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، كما بحثا رغبة الجامعة في عقد المزيد من شراكات التعاون العلمي مع بعض الجامعات، والمعاهد المصرية في بعض البرامج والتخصصات العلمية.من جانبه رحب السفير اللوح بزيارة رئيس الجامعة، مشيداً بجامعة الأزهر- غزة كونها جامعة فلسطينية وطنية، أسسها الشهيد الرمز ياسر عرفات؛ وتحظى برعاية ودعم الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ووعد بتقديم المساعدة الممكنة وتذليل العقبات أمام أي متطلبات للجامعة؛ في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية، بما يلبي طموحات الجامعة، ويسهم في المزيد من التطوير والارتقاء.