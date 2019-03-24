الحساينة يتفقد أعمال مشروع مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي

رام الله - دنيا الوطنتفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور مفيد محمد الحساينة، سير الأعمال في مشروع مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي، الذي ينفذ بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية.وشكر الحساينة، دولة الكويت الشقيقة، وسمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والحكومة الكويتية، مثمناً جهود الصندوق الكويتي للتنمية في هذا المشروع المهم.واطلع على تقدم العمل في مشروع المستشفى، واستمع لشرح عن المراحل المقبلة في المشروع، كما وطمأن الوزير المقاولين على استكمال تنفيذ المشاريع بغزة دون توقف، وفقاً للبرتوكولات الموقعة مع الجهات المانحة، ضمن برامج إعادة إعمار غزة.وشدد الحساينة على أهمية هذا المشروع، الذي يخفف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني، ويدعم التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للشعب الفلسطيني.