المريض مسلم يناشد الوزير الشيخ تسهيل سفره لمستشفى المقاصد لإستكمال علاجه

رام الله - دنيا الوطنناشد المريض بسام إسماعيل مسلم "51 "عاما من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة الجهات المسؤولة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتسهيل سفره المقرر في ٢٨ من هذا الشهر لتكملة علاجه في مستشفى المقاصد بالقدسالمريض مسلم أوضح أن الأطباء بعد أن أجروا له عملية في ظهره للمرة الثانية قبل شهرين أوصوا بضرورة المراجعة بعد شهر للاطمئنان وإجراء مزيد من الفحوصات مشيرا إلى أنه تقدم بتصريح عبر الشؤون المدنية على أمل أن يثم الموافقة خاصة وأنه لم يتبق الا عدة أيام على الموعد وهو يوم الخميس القادم معربا عن تخوفه من الرفض من قبل الجانب الإسرائيلي تحت ذريعة تحت الفحصو المريض مسلم ناشد مرة أخرى صاحب القلب الحنون الوزير حسين الشيخ والذي كان سببا بعد الله في علاجي في المستشفى بعد استجابته للمناشدة التي نشرتها عبر وسائل الإعلام أن يعمل على تسهيل سفري للمراجعة وتكملة علاجي خاصة أنه لم يتبق الا ٣ أيام على حجز المستشفى وصحتي تتدهور و وضعي يزداد خطورةوكان المريض مسلم قد اجرى عمليه قبل عدة شهور في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة والذي كانت تعتبر من العمليات النادرة و المعقد جدا لاستئصال كيس من الماء ملاصق للعمود الفقري في اسفل الفقرات.