شؤون فلسطينية

المالكي يتشاور مع حساسيان حول فتح هنغاريا لمكتب تجاري دبلوماسي بالقدس

المالكي يتشاور مع حساسيان حول فتح هنغاريا لمكتب تجاري دبلوماسي بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع الوزير، د. رياض المالكي، مع سفير دولة فلسطين لدى المجر مانويل حساسيان، فور استدعائه إلى الوطن، وذلك بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، السفيرة أمل جادو.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد استدعت السفير حساسيان عاجلاً إلى المقر للتشاور، بعد قرار الحكومة المجرية بفتح مكتب تجاري لها في القدس بصفة دبلوماسية. 

وتلقى الوزير تقريراً مفصلاً من السفير حساسيان عن العلاقات المجرية الفلسطينية والمستجدات الأخيرة، وناقش الاجتماع كيفية الرد على هذه الخطوة التي تُعتبر خرقاً للمعاهدات الدولية وللوضع القائم في مدينة القدس، وتنكراً لموقف الاتحاد الأوروبي الملتزم بعدم أخذ أي خطوات يمكن أن تقوض فرص عملية السلام.

واتفق الاجتماع على تحضير أجندة عمل فلسطينية لمواجهة هذه الخطوة، بعد التشاور مع القيادة الفلسطينية، والجهات ذات العلاقة.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين عن استيائها الشديد وإدانتها البالغة لمثل هذه الخطوات، وفتح أي مكاتب دبلوماسية في القدس، فإن السفير حساسيان سيبقى لفترة غير محددة في الوطن، وسيجتمع خلالها مع الرئيس محمود عباس.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين، كانت قد استدعت رئيس مكتب تمثيل هنغاريا لدى دولة فلسطين الأربعاء الماضي، فور إعلان قرار هنغاريا، بفتح مكتب التمثيل التجاري على المستوى الدبلوماسي، حيث تم التعبير عن الرفض الفلسطيني لهذه الخطوة التي تمس السيادة الفلسطينية، وتخرق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وموقف الاتحاد الأوروبي من موضوع القدس.

وطلبت الخارجية من ممثل هنغاريا، نقل هذا الموقف الرافض والمستهجن للموقف الهنغاري، وأن دولة فلسطين، ستتخذ ما يلزم من خطوات، وفق القانون الدولي للدفاع عن حقوقها، ومصالحها وسيادتها في القدس في مواجهة القرار الهنغاري، أو أي قرار شبيه آخر.

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