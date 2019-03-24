اشتية ينهي مشاوراته مع الفصائل وبانتظار قراراتها

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، عن انتهائه من مشاورات تشكيل الحكومة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، ورافقتها لقاءات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات والمجالس البلدية ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.وقال اشتية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المشاورات أجريت في ظل بيئة إيجابية ومساندة للرؤية العامة للحكومة وبرنامج عملها، وأنه بانتظار ردود الفصائل الفلسطينية وقراراتها بخصوص المشاركة بالحكومة أو عدمها.وشملت المشاورات حزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحزب فدا، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية الفلسطينية، والمبادرة الوطنية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية.