شؤون فلسطينية

مصادر: الغاء كافة الاستدعاءات على خلفية حراك "بدنا نعيش"

مصادر: الغاء كافة الاستدعاءات على خلفية حراك "بدنا نعيش"
صورة ارشيفية
خاص دنيا الوطن
أفادت مصادر لـ"دنيا الوطن" أن لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية، تابعت اليوم ملف الموقوفين بغزة، على خلفية حراك "بدنا نعيش"، وعليه تم اخلاء سبيل 11 موقوف من مدينة غزة عصراً، بينما بقي 7 افراد فقط، مؤكدين على استمرار جهودهم لاستكمال الافراج عن باقي الموقوفين خلال أيام. 

وأفادت المصادر أنه تم الإتفاق مع حركة حماس، على الغاء كافة طلبات الاستدعاءات على خلفية حراك بدنا نعيش، على مستوى قطاع غزة.

في ذات السياق، كشف ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الأحد، عن توصل لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية لاتفاق مع الجهات المختصة في غزة بشأن معتقلي الحراك الشعبي.

وقال مزهر: تم الان الإفراج عن أغلب المعتقلين على خلفية حراك"بدنا نعيش" وتم إيقاف كافة الاستدعاءات المرتبطة بالموضوع وسنواصل الضغط من اجل خروج باقي المعتقلين والذي أصبح عددهم محدود.

وأضاف "بعد جهود واتصالات أجرتها لجنة المتابعة للقوى مع الأجهزة الأمنية وقيادة حماس، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن كل معتقلي الحراك الشعبي، خلال الساعات القادمة".

وأردف أن الاتفاق يستثني "من يثبت ضده الاعتداء على الممتلكات العامة او الخاصة"، مستطردا : "مع ذلك سنستمر بالضغط حتى يتم الإفراج عن الجميع".

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