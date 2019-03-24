الشرطة تنجز 3918 قضية خلال الاسبوع الماضي من ضمنها 3355 مذكرة قضائية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الفلسطينية، أنها انجزت 3918 قضية خلال الاسبوع الماضي، من ضمنها 3355 مذكرة قضائية .وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3918 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 135 قضية ودورت 30 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 428 قضية ودور 60 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3355 قضية ودورت 2668 قضية اخرى .واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت قرابة 1613.3 غرام مواد مخدرة، و 85 اشتال قنب ، و64 بذرة بذور قنب ، و 112حبة حبوب مخدرة ، بالاضافة الى 22 اداة تعاطي .وسجلت إدارة شرطة المرور 222 حادث سير نتج عنها وفاة شخصين و اصابة 176 شخص، وفحصت 11435 مركبة، وأنزلت عن الشارع 77 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4830 مخالفة مرورية، وحجزت 101 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 50 مركبة غير قانونية .واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 132221 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 48689 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 4 قضايا، وجاري متابعة قضيتين وضبطت 5 قطع اثرية .