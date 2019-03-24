بدء فعاليات الإرباك الليلي في مخيمات العودة شرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الأحد، الى مخيم العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي المقامة على الحدود.ونشرموقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي: في هذا الوقت بدأت التظاهرات الليلية في عدة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة، ومن المتوقع سماع انفجارات في الغلاف خلال الأوقات القادمة.وأضاف موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي" عشرات القنابل والعبوات ألقيت قبل قليل نحو قوات الجيش في بداية التظاهرات على طول حدود قطاع غزة، لا إصابات".وقال "الا العبري": يسمع في هذه اللحظات دوي انفجارات عديدة في غلاف غزة ناتجة عن التظاهرات على حدود القطاعوتجددت فعاليات "الإرباك" في 10 فبراير الماضي بعد توقفها في نوفمبر الماضي إثر تفاهمات توصلت إليها وساطات مصرية وقطرية وأممية؛ وتشمل فعالياتها إشعال الإطارات التالفة (الكوشوك)، إضافة إلى تشغيل أغانٍ ثورية وأصوات صافرات إنذار عبر مكبرات الصوت، مع إطلاق أضواء الليزر تجاه الجنود المتمركزين قرب السياج.وتهدف الوحدة من خلال عملها الليلي إلى إبقاء جنود الاحتلال في حالة استنفار دائم على الحدود؛ لاستنزافهم وإرباكهم، بحسب القائمين عليها.يتبع..