شاهد: الصحّة تغلق مخبزاً في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأوقفت وزارة الصحة، اليوم، مخبزاً عن العمل في الخليل، لمخالفته للشروط الصحية والبيئية الواجب اتباعها، وأتلفت نحو طن ونصف الطن من المواد الخام منتهية الصلاحية، كانت بداخله.وأفادت الوزارة أنه تم إيقاف المخبز عن العمل لحين تصويب أوضاعه، حيث تم إحالة ملفّه لنيابة الجرائم الاقتصادية، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.وقد أجرت طواقم صحة البية في مديرية صحة الخليل جولة تفقدية لعدد من المطاعم والمخابز والمحال التجارية للتأكد من شروط السلامة الغذائية والصحية فيها.وتعمل وزارة الصحيّة الفلسطينية بشكل دوري على تفقد كافة الشروط الصحية في المنشأت الغذائية المختلفة في كافة محافظات الوطن للتأكد من سلامة الغذاء ومطابقته للشروط الصحية