فيديو: اشتعال حافلة مستوطنين بشكل كامل في نابلس.. والجيش يغلق المنطقة

أكدت وسائل الإعلام إسرائيلية، مساء الأحد، اشتعال حافلة للمستوطنين بشكل كامل ، قرب مستوطنة "كدوميم"، وذلك بعد رشقها بعدد من الزجاجات الحارقة ، دون وقوع إصابات.وأفاد موقع "مفزاك لايف" الإسرائيلي: إلقاء زجاجات حارقة على حافلة للمستوطنين مرت بالقرب من تقاطع جيت بالقرب من كيدوميم، لم تقع إصابات بينما اشتعلت النيران في الحافلة.فيما أفادت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أغلق منطقة احتراق حافلة المستوطنين، غرب مدينة نابلس.