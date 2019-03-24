بالاسماء.. الموت يهدد حياة 15 أسيراً في مشفى سجن الرملة

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن 15 أسيراً فلسطينياً يواجهون الموت البطيء والحقيقي بشكلٍ يومي في عيادة مشفى سجن الرملة.وحذر تقريرٍ للهيئة، أصدرته، من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المرضى القابعين في هذا السجن، قائلا: "15 أسيرًا مريضًا يقبعون فيما تسمى "عيادة سجن الرملة"، يعانون من ظروف صحية واعتقاليه بالغة السوء والصعوبة، وغالبيتهم يعانون من الشلل ويتنقلون على كراسي متحركة ويعتمدون على أسرى آخرين للقيام باحتياجاتهم اليومية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأكدت أن المرضى هناك يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وانعدام الخدمات الطبية والصحية، وعدم تشخيص الحالات المرضية، وانعدام تقديم العلاجات والأدوية اللازمة لهم، ومساومة الأسرى على العلاج وتقديم المسكنات والمنومات.والحالات المرضية القابعة بسحن الرملة هي الأصعب في السجون، فهناك المصابون بالرصاص والمعاقون والمصابون بأمراض مزمنة وأورام خبيثة منذ سنوات جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، وهم كل من: خالد الشاويش، ناصر الشاويش، منصور موقدة، أشرف أبو الهدى، معتصم رداد، ناهض الأقرع، صالح صالح، محمد أبو خضر، سامي أبو دياك، عز الدين كراجات، أحمد أبو خضير، إياد حريبات، محمود أبو حويلة، مصطفى دراغمة، أنس موسى.