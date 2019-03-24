عريقات: إعلان رومانيا وهندوراس نقل سفارتهما للقدس خطوة لتكريس لغة الغاب

رام الله - دنيا الوطنطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات اليوم كلاً من رومانيا وهندوراس بالتراجع عن إعلانهما نية نقل سفارة رومانيا وممثلية هندوراس إلى القدس المحتلة والإنحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ووصفها بالخطوات الأحادية وغير القانونية التي تساهم بإشعال المنطقة إرضاءً لإدارة ترامب وللشعبوية واليمينة الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية.وأكد عريقات أن هذه الخطوات المعلن عنها هي خطوات إضافية واستكمال لسلسة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، وستعمل من كل بد على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. مشيراً إلى أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وبقراراتها المنافية للقانون الدولي وقد آن الأوان لتصويبهاوالعودة إلى النظام والشرعية الدولية.ودعا عريقات الاتحاد الأوروبي لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسة الإتحاد الأوروبي الثابتة وتخالفها، مؤكداً أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.