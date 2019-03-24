سوريا.. استسلام العشرات من تنظيم الدولة خرجوا من الأنفاق بالباغوز

رام الله - دنيا الوطنأعلن قيادي في "قوات سوريا الديمقراطية" استسلام عشرات عناصر تنظيم الدولة خرجوا من الأنفاق والكهوف في بلدة الباغوز التي كانت حتى الآونة الأخيرة آخر معقل للتنظيم شرق الفرات.وأكد جياكر أزاد، القيادي في "قوات سوريا الديمقراطية"، استسلام من 60 إلى 90 مسلحا لمقاتلي "قسد" اليوم الأحد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويتوقع القيادي استسلام مزيد من عناصر التنظيم لاحقا.وجاء ذلك بعد يوم من إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" رسميا سيطرتها على الباغوز، آخر جيب لتنظيم الدولة في شرق سوريا.