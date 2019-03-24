شؤون فلسطينية

شركة بنك فلسطين تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018

شركة بنك فلسطين تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت شركة بنك فلسطين عن بياناتها المالية النهائية المدققة والموحدة للسنة المالية 2018 من خلال التقرير السنوي، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري.

و تشير بيانات بنك فلسطين للسنة المنتهية في 31122018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 54,110,093 دولار أمريكي, مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 54,008,928 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 0.19%. 

أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 4,657,182,978 دولار أمريكي بعد أن كان 4,884,822,851 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 4.66%. 

وبلغ مجموع المطلوبات 4,240,802,430 دولار أمريكي بعد أن كان 4,434,861,164 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 4.37%. 

أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 416,380,548 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 50,184,293 دولار أمريكي) بعد أن كان 449,961,687 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 51,608,372 دولار أمريكي) في نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 7.46%.

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شركة بنك فلسطين تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018

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