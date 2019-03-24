شركة بنك فلسطين تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018





وبلغ مجموع المطلوبات 4,240,802,430 دولار أمريكي بعد أن كان 4,434,861,164 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 4.37%.





أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 416,380,548 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 50,184,293 دولار أمريكي) بعد أن كان 449,961,687 دولار أمريكي (منها حقوق جهات غير مسيطرة بمقدار 51,608,372 دولار أمريكي) في نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 7.46%.



أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 4,657,182,978 دولار أمريكي بعد أن كان 4,884,822,851 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإنخفاض بلغت نسبته 4.66%.