شؤون فلسطينية

لماذا عارض نفتالي بينت توجيه ضربة استباقية لأنفاق المقاومة؟

لماذا عارض نفتالي بينت توجيه ضربة استباقية لأنفاق المقاومة؟
رام الله - دنيا الوطن
كشف نفتالي بينت الوزير الإسرائيلي نفتالي عن معارضته لضربة استباقية ضد أنفاق المقاومة، خلال الحرب الأخيرة على غزة 2014، بحسب إذاعة (103 fm).

وبيّن بينت، أن السبب في معارضته لاستهداف أنفاق المقاومة، أنه لم يكن هناك حل هندسي للتعامل معها، بحسب الإذاعة.

وقال: "لقد قُتل بنيا سارئيل واختُطف هدار جولدين بسبب بيني غانتس وبوجي يعلون، لأنهم قالوا إنهم سيتعاملون مع الأنفاق دون إطلاق نار، لذلك اتبع الجنود التعليمات ولم يفتحوا النار فأطلقت حركة حماس النار عليهم وقُتل سارئيل واختطف غولدين".

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