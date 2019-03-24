شؤون فلسطينية

البنك العربي يشارك بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب

البنك العربي يشارك بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب
رام الله - دنيا الوطن
شارك البنك العربي للعام السابع على التوالي بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب الذي تنظمه سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع جمعية البنوك وكافة البنوك العاملة بفلسطين وشركات الإقراض وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والتي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المصرفية لطلبة الصف الثامن في كافة المدارس.  

حيث شارك البنك العربي بفعاليات البنك الافتراضي الذي نُظم في مدينة نابلس على مدار يومين من خلال تعريف الطلبة بالخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك. 

كما خصص البنك آخر ساعة دوام لاستقبال الأطفال وذويهم وتثقيفهم مصرفياً ولتوزيع الهدايا عليهم. 

كما قام موظفو البنك بجولات زيارات المدارس ضمن جدول شمل 130 مدرسة وما يقارب 7,000 طالب وطالبة من كافة المحافظات وتقديم محاضرات التوعية والتثقيف التي تتناول كافة الأمور والخدمات المصرفية، ليكون الطلبة على دراية واسعة بأعمال المصارف بشكل عام.  

وفي تعليقه على هذه المشاركة أفاد السيد جمال حوراني – مدير منطقة فلسطين للبنك العربي: "إن البنك العربي يهتم بالمشاركة في الفعاليات المصرفية الهادفة والتي تسهم في تعزيز الثقافة المصرفية لدى أبنائنا الطلبة للمساهمة في بناء جيل واع ومثقف لديه الإلمام بعالم المال والأعمال." 

وأضاف حوراني: "كما يساهم البنك بنقل خبراته المصرفية من خلال تقديم العديد من برامج التطوير وبناء القدرات للعديد من الفئات المجتمعية من بينها برنامج "أصول" الخاص بطلبة الجامعات وبرنامج "إنجاز" الخاص بطلبة المدارس وبرامج تدريبية أخرى تشمل الهيئات التدريسية." 

كما تم تخصيص اليوم الأخير من فعاليات الأسبوع المصرفي لتعزيز ثقافة الادخار لدى الأطفال وذويهم، ويذكر هنا أن البنك العربي يقدم برنامج توفير مميز خاص بالأطفال "جيل العربي" الذي يهتم بخلق ثقافة الادخار لديهم ويشمل جوائز عديدة تُقدم ضمن سحوبات شهرية منظمة على مدار العام.

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