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قادة مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قادة مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاحد، قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية، ضمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الاردني عبد الله الثاني، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

واستعرض القادة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.

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