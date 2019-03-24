دولي

رومانيا تعلن اعتزامها نقل سفارة بلادها للقدس

رومانيا تعلن اعتزامها نقل سفارة بلادها للقدس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانشيلا، اليوم الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها لمدينة القدس، وذلك رغم النقاش المحتدم في العاصمة بوخارست حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب.

وكشفت رئيس الوزراء الرومانية عن ذلك، خلال كلمة لها في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) المنعقد في واشنطن، قائلة: "أعلن في مؤتمر إيباك اليوم أنني بصفتي رئيس وزراء رومانيا والحكومة تحت قيادتي، سأنقل سفارتنا إلى القدس عاصمة إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وسبق أن زارت رئيسة الوزراء الرومانية تل أبيب في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، حيث صرحت بأنها ستعمل على نقل سفارة بلادها للقدس، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منح مساعدات و"معاملة خاصة" للدول العشر الأولى التي تنقل سفارتها للقدس.

وفي حينه، فوجئ الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، لهذه لتصريحات رئيسة الوزراء، وإعلان رئيس حزبها، ليفيو دراغنا، أن قرارا حكوميا اتخذ "حول بدء إجراءات نقل" السفارة من تل أبيب إلى القدس، على غرار القرار الأميركي، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تتخذ قبل اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول وضع القدس.

وعلى خلفية هذا الجدل، أعلنت رئيسة الوزراء أن حكومتها اكتفت بإطلاق "أرضية مباحثات" حول هذا المشروع، علما أن الحكومة الرومانية منقسمة أيضا حول ما إذا كان للرئيس أو رئيسة الوزراء صلاحية اتخاذ قرار نقل السفارة.

 وسبق أن قال وزير خارجية البرازيل، إرنستو أراوجو، قبل أيام، إن نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة "لا يزال قيد الدراسة".

وجاءت هذه التصريحات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إلى إسرائيل في نهاية الشهر الجاري.

وقال أراوجو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".

ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع.

أخبار ذات صلة

عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل للسلام

عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل للسلام

غداً.. ترمب يوقّع على اعتراف أميركا بضم الجولان لإسرائيل

غداً.. ترمب يوقّع على اعتراف أميركا بضم الجولان لإسرائيل

نتنياهو يحذر من تعرضه للاغتيال

نتنياهو يحذر من تعرضه للاغتيال

كارثة كادت أن تقع.. حضانة أطفال كانت الهدف الثالث لمنفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا

كارثة كادت أن تقع.. حضانة أطفال كانت الهدف الثالث لمنفذ هجوم مسجدي نيوزيلندا

نتنياهو يكشف الملفات التي سيبحثها مع ترامب والمسؤولين الأمريكيين

نتنياهو يكشف الملفات التي سيبحثها مع ترامب والمسؤولين الأمريكيين

شاهد: إسرائيل تفتتح مطعم &#34;القذافي&#34;

شاهد: إسرائيل تفتتح مطعم "القذافي"

عودة المصلين لـ &#34;مسجد النور&#34; في نيوزيلندا برفقة أمير أردني

عودة المصلين لـ "مسجد النور" في نيوزيلندا برفقة أمير أردني

بعد مادورو.. أمريكا تُقرر إقالة رئيس آخر

بعد مادورو.. أمريكا تُقرر إقالة رئيس آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

شركة بنك فلسطين تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018

شركة بنك فلسطين تفصح عن تقريرها السنوي للسنة المالية 2018

البنك العربي يشارك بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب

البنك العربي يشارك بفعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب

في إطار تشكيل الحكومة: اشتية يلتقي النضال والتحرير العربية والتحرير

في إطار تشكيل الحكومة: اشتية يلتقي النضال والتحرير العربية والتحرير

أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

&#34;القدس الدولية&#34;: الاحتلال يحاول الاستفراد بباب الرحمة

"القدس الدولية": الاحتلال يحاول الاستفراد بباب الرحمة

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

منوعات

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

مطربة &#34;ستار أكاديمي&#34; تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

مطربة "ستار أكاديمي" تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

الشحات مبروك يكشف لأول مرة سر رفضه مشاركة عادل إمام في &#34;شمس الزناتي&#34;

الشحات مبروك يكشف لأول مرة سر رفضه مشاركة عادل إمام في "شمس الزناتي"

عمرو أديب يشن هجوماً على الأمير الوليد بن طلال بسبب تركيا وقطر

عمرو أديب يشن هجوماً على الأمير الوليد بن طلال بسبب تركيا وقطر

فنان عربي يبدي استعداده للغناء في إسرائيل مقابل 50 ألف دولار

فنان عربي يبدي استعداده للغناء في إسرائيل مقابل 50 ألف دولار

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: &#34;أنا ملاحظ كل الستات محجبات&#34;

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: "أنا ملاحظ كل الستات محجبات"

كارول سماحة تُشعل تويتر بتغريدة &#34;نعم أنا المُطلقة&#34;

كارول سماحة تُشعل تويتر بتغريدة "نعم أنا المُطلقة"

الصور الكاملة لزفاف محمد رشاد ومي حلمي السري

الصور الكاملة لزفاف محمد رشاد ومي حلمي السري

عربي

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

الكشف عن شبكة إجرامية إسرائيلية في هذه الدولة العربية

الكشف عن شبكة إجرامية إسرائيلية في هذه الدولة العربية

أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري