رومانيا تعلن اعتزامها نقل سفارة بلادها للقدس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانشيلا، اليوم الأحد، عن عزمها نقل سفارة بلادها لمدينة القدس، وذلك رغم النقاش المحتدم في العاصمة بوخارست حول نقل سفارة البلاد من تل أبيب.وكشفت رئيس الوزراء الرومانية عن ذلك، خلال كلمة لها في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) المنعقد في واشنطن، قائلة: "أعلن في مؤتمر إيباك اليوم أنني بصفتي رئيس وزراء رومانيا والحكومة تحت قيادتي، سأنقل سفارتنا إلى القدس عاصمة إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وسبق أن زارت رئيسة الوزراء الرومانية تل أبيب في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، حيث صرحت بأنها ستعمل على نقل سفارة بلادها للقدس، عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن منح مساعدات و"معاملة خاصة" للدول العشر الأولى التي تنقل سفارتها للقدس.وفي حينه، فوجئ الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، لهذه لتصريحات رئيسة الوزراء، وإعلان رئيس حزبها، ليفيو دراغنا، أن قرارا حكوميا اتخذ "حول بدء إجراءات نقل" السفارة من تل أبيب إلى القدس، على غرار القرار الأميركي، مؤكدا أن هذه الخطوة لن تتخذ قبل اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول وضع القدس.وعلى خلفية هذا الجدل، أعلنت رئيسة الوزراء أن حكومتها اكتفت بإطلاق "أرضية مباحثات" حول هذا المشروع، علما أن الحكومة الرومانية منقسمة أيضا حول ما إذا كان للرئيس أو رئيسة الوزراء صلاحية اتخاذ قرار نقل السفارة.وسبق أن قال وزير خارجية البرازيل، إرنستو أراوجو، قبل أيام، إن نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة "لا يزال قيد الدراسة".وجاءت هذه التصريحات قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس البرازيل، جايير بولسونارو، إلى إسرائيل في نهاية الشهر الجاري.وقال أراوجو خلال مؤتمر صحافي في برازيليا "قضية القدس مهمة للغاية، وهي تشكّل جوهر ما يمكن أن تكون عليه العلاقة الجديدة مع إسرائيل. الطريقة التي سيُتّخذ بها هذا القرار ما زالت قيد الدرس".ويزور بولسونارو إسرائيل من 31 آذار/مارس إلى 2 نيسان/أبريل، بعد جولته على الولايات المتحدة وتشيلي هذا الأسبوع.