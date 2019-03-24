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غداً.. ترمب يوقّع على اعتراف أميركا بضم الجولان لإسرائيل

غداً.. ترمب يوقّع على اعتراف أميركا بضم الجولان لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيوقع غدا الاثنين، على اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بضم الجولان السوري لإسرائيل.

بدوره، قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، في تغريدة على (تويتر): "سيوقع الرئيس ترامب غدا بحضور رئيس الوزراء نتنياهو، أمراً يعترف بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان".

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد كتب تغريدة على صفحته في موقع (توتير) قبل أيام، أن بلاده تعتزم الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.

وفي 14 كانون الاول/ديسمبر 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.

من جانبها، أدانت سوريا تصريحات الرئيس ترامب، ونقلت "سانا"عن مصدر رسمي في الخارجية السورية قوله: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل التي تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى للاحتلال الاسرائيلي ودعمها اللامحدود لسلوكه العدواني".

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