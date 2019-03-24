غداً.. ترمب يوقّع على اعتراف أميركا بضم الجولان لإسرائيل

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد كتب تغريدة على صفحته في موقع (توتير) قبل أيام، أن بلاده تعتزم الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب منها.





وفي 14 كانون الاول/ديسمبر 1981، أعلنت إسرائيل "ضم الجولان" من خلال قانون تبناه الكنيست تحت اسم "قانون الجولان" ويعني "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة.



