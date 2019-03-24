دولي

نتنياهو يحذر من تعرضه للاغتيال

نتنياهو يحذر من تعرضه للاغتيال
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، شكوى إلى النائب العام الإسرائيلي للتحريض ضده من قبل قادة الأحزاب اليسارية.

ووفقًا لتقرير الصحفي يهودا شليزنجر كما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية، كتب نتنياهو في الشكوى: "القادة اليساريين البارزين مثل إيهود باراك وموشيه يعلون وإلداد يانيف وحتى بيني غانتس يشعلون خطاب الخيانة ويطلقون نار التحريض ضده".

ونوهت القناة إلى أن نتنياهو حذر في إطار شكواه من أن الاغتيال السياسي القادم "قاب قوسين أو أدنى".

وكان المرشح رقم 3 في قائمة كاحول ليفان موشيه يعالون، قال: "إن قضية الغواصات يمكن أن تصل إلى نقطة خيانة نتنياهو".

واعتبر نتنياهو أكاذيب لابيد وغانتس ويعلون تجاوزاً للخطوط الحمراء، وأوعز إلى محاميه رفع دعوى تشهير ضد يعلون وضد رئيس حزب أزرق وأبيض بيني غانتس.

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