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قلق إسرائيلي متزايد من تحريك "حزب الله" للجبهة الشمالية

قلق إسرائيلي متزايد من تحريك "حزب الله" للجبهة الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
كشف موقع (واللا) الاسرائيلي، مساء الأحد، عن خشية الجيش الإسرائيلي من تنظيم مسيرات كبيرة في ذكرى يوم الأرض على الحدود السورية، ما قد يتسبب بتأجيج الأوضاع على الحدود.

وذكر الموقع ذاته، أن الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من القناصة على طول الحدود الشمالية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات للتعامل مع أي أحداث عنيفة على الحدود.

وتتوقع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، استغلال حزب الله وإيران مسيرات العودة على الحدود لتنفيذ هجمات.

كما ترجح أن تشهد الحدود يوم السبت المقبل اضطرابات عنيفة.

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