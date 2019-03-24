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شؤون فلسطينية

التعليم: إلغاء بعض الأجزاء من مبحثي الفيزياء والكيمياء لطلبة الثانوية العامة

التعليم: إلغاء بعض الأجزاء من مبحثي الفيزياء والكيمياء لطلبة الثانوية العامة
خاص دنيا الوطن
قررت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إعفاء طلبة الثانوية العامة من تقديم الامتحان في بعض الأجزاء من مبحثي الفيزياء والكيمياء.

وأكد محمد عواد مدير عام المناهج في وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه تم إصدار كتاب بأن تكون هذه الأجزاء من مادتي الفيزياء والكيمياء للاضطلاع فقط.

وأشار عواد إلى أن هذه الأجزاء لن تكون ضمن امتحان الثانوية العامة في نهاية العام.

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