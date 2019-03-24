أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

رام الله - دنيا الوطنأشاد عضو كتلة التغيير والاصلاح ا. د. أحمد أبو حلبية بقرار مجلس حقوق الانسان ادانة جرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المتظاهرين في مسيرات العودة، داعياً لضرورة ايقاف جرائم وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني.وقال أبو حلبية في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية بالكتلة: "ان قرار مجلس حقوق الانسان بجنيف بإدانة العدو لاقترافه جرائم ضد شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار في الحدود الشرقية والشمالية في قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية منذ عام 1948خلال مسيرات العودة هو قرار في الاتجاه الصحيح ويؤكد ان هذا الاحتلال دائما يقترف جرائم حرب ضد الإنسانية".واستنكر أبو حلبية ما يقوم به الاحتلال من حصار ظالم على شعبنا وأهلنا ويؤكدوا على حقنا في العودة لديارنا التي هجروا منها الآباء والأجداد منذ عام 1948 "وأكد أن مجلس حقوق الانسان من حقه ان يتبنى قضية بعد الإدانة والعمل على مطالبة الاحتلال الاسرائيلي لوقف العدوان على قطاع غزة وشن العدوان على المتظاهرين في المسيرات ،وعلى الأمم المتحدة التحرك باعتبار أن مجلس حقوق الانسان يعتبر تابع لها وعليها ان تعمل جاهدةً على وقف العدوان الاسرائيلي عن شعبنا ومسيراته السلمية الشعبية على الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.وطالب أبو حلبية مجلس حقوق الانسان أن يقف في صف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مواجهة عدوانه ، داعيا مجلس حقوق الانسان و المؤسسات الحقوقية للعمل على إلزام الاحتلال بعدم الاعتداء وإطلاق النار الحي والقنابل وغير ذلك على المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة ضمن مسيرات العودة.