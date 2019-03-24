شؤون فلسطينية

"القدس الدولية": الاحتلال يحاول الاستفراد بباب الرحمة

"القدس الدولية": الاحتلال يحاول الاستفراد بباب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مؤسسة القدس الدولية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستكمل محاولاتها للاستفراد بمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك وفرض سيطرتها عليه في أعقاب إصدار محكمة "الصلح" قرارًا يقضي بإغلاق المصلى.

وقالت المؤسسة في قراءة أسبوعية حول تطورات الأحداث والمواقف بالقدس، إن أذرع الاحتلال لا تتوقف عن استهدافها للمسجد الأقصى من خلال اقتحامه واستمرار حملة الاعتقالات والإبعاد التي تطال حراس الأقصى والمقدسيين، في سياق إفراغ المسجد من الوجود البشري.

وأشارت إلى أن المسجد الأقصى شهد الأسبوع الماضي اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين وطلاب المعاهد اليهودية، ما يشير إلى محاولة الاحتلال عزل اقتحام الأقصى عن هبة باب الرحمة، في سياق فرض سيطرتها المزعومة على المسجد.

وفي سياق تكثيف الاقتحامات، واحتفالًا بعيد "المساخر" اليهودي، دعت "منظمات المعبد" أنصارها إلى المشاركة في اقتحام المسجد الأقصى في 21/3، في سياق رفع أعداد المشاركين في استهداف المسجد والضغط لإغلاق مصلى باب الرحمة.

وذكرت مؤسسة القدس أن محكمة "الصلح" الإسرائيلية أصدرت في 17/3 قرارًا بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكلٍ مؤقت، وأعطت الأوقاف مهلة 60 يومًا للرد على هذا القرار، وذلك بالرغم من رفض مجلس الأوقاف والمرجعات الدينية والوطنية لهذه القرارات، وتأكيدهم بأن الأقصى لا يخضع لقرارات الاحتلال ومحاكمه.

وأشارت إلى أن عدد المعتقلين في مدينة القدس بلغ منذ بداية "هبة باب الرحمة" أكثر من 315 مقدسيًا، من بينهم نساء وأطفال وشبان وحراس للأقصى، وتم تحويل عدد كبير منهم إلى الحبس المنزلي، فيما أبعدت سلطات الاحتلال منهم 140 عن الأقصى.

وبالنسبة للتهويد الديمغرافي، أفادت المؤسسة بأن سلطات الاحتلال هدمت خلال الأسبوع الماضي منزلين في منطقة "القبة" جنوب القدس، ما أدى إلى تشريد عائلتين من 10 أفراد معظمهم من الأطفال، كما أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتجميد إخلاء بناية عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح.

وعلى صعيد المشاريع الاستيطانية، كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس وزراء الاحتلال وافق على بناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية، وجاء الإعلان على خلفية العملية البطولية التي جرت في هذه المنطقة.

أخبار ذات صلة

في إطار تشكيل الحكومة: اشتية يلتقي النضال والتحرير العربية والتحرير

في إطار تشكيل الحكومة: اشتية يلتقي النضال والتحرير العربية والتحرير

أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

الكشف عن تفاصيل اجتماع جبهة النضال الشعبي بوفد من فتح بمشاركة اشتية

الكشف عن تفاصيل اجتماع جبهة النضال الشعبي بوفد من فتح بمشاركة اشتية

شاهد: &#34;التنمية&#34; بغزة تكشف مستجدات منحة القسائم الشرائية التي تستهدف 120 ألف أسرة

شاهد: "التنمية" بغزة تكشف مستجدات منحة القسائم الشرائية التي تستهدف 120 ألف أسرة

بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر ليوم غد الاثنين عبر (معبر رفح)

بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر ليوم غد الاثنين عبر (معبر رفح)

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

في إطار تشكيل الحكومة: اشتية يلتقي النضال والتحرير العربية والتحرير

في إطار تشكيل الحكومة: اشتية يلتقي النضال والتحرير العربية والتحرير

أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

أبوحلبية يشيد بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانته لجرائم الاحتلال بحق المتظاهرين

&#34;القدس الدولية&#34;: الاحتلال يحاول الاستفراد بباب الرحمة

"القدس الدولية": الاحتلال يحاول الاستفراد بباب الرحمة

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

الديمقراطية تؤكد مواصلة &#34;مسيرات العودة&#34; بطابعها الجماهيري ومقاومتها الشعبية حتى تحقق أهدافها

الديمقراطية تؤكد مواصلة "مسيرات العودة" بطابعها الجماهيري ومقاومتها الشعبية حتى تحقق أهدافها

بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

منوعات

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

مطربة &#34;ستار أكاديمي&#34; تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

مطربة "ستار أكاديمي" تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

الشحات مبروك يكشف لأول مرة سر رفضه مشاركة عادل إمام في &#34;شمس الزناتي&#34;

الشحات مبروك يكشف لأول مرة سر رفضه مشاركة عادل إمام في "شمس الزناتي"

عمرو أديب يشن هجوماً على الأمير الوليد بن طلال بسبب تركيا وقطر

عمرو أديب يشن هجوماً على الأمير الوليد بن طلال بسبب تركيا وقطر

فنان عربي يبدي استعداده للغناء في إسرائيل مقابل 50 ألف دولار

فنان عربي يبدي استعداده للغناء في إسرائيل مقابل 50 ألف دولار

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: &#34;أنا ملاحظ كل الستات محجبات&#34;

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: "أنا ملاحظ كل الستات محجبات"

كارول سماحة تُشعل تويتر بتغريدة &#34;نعم أنا المُطلقة&#34;

كارول سماحة تُشعل تويتر بتغريدة "نعم أنا المُطلقة"

الصور الكاملة لزفاف محمد رشاد ومي حلمي السري

الصور الكاملة لزفاف محمد رشاد ومي حلمي السري

عربي

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

وزير الخارجية الأمريكي: الرياض غير آمنة

وزير الخارجية الأمريكي: الرياض غير آمنة