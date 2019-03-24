"التنمية" بغزة تكشف مستجدات منحة القسائم الشرائية التي تستهدف 120 ألف أسرة

خاص دنيا الوطنتحدّث وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د.يوسف إبراهيم، عن تطورات المشروع القطري الذي يستهدف نحو 120 ألف أسرة في القطاع بقسائم شرائية، وفق ما أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي.وقال إبراهيم خلال مؤتمر صحفي عقده بوزارة الإعلام بمدينة غزة، اليوم الأحد، لعرض إنجازات الوزارة في عام 2018: إن موضوع ما يعرف بالقسائم الشرائية لا زلنا في طور العمل لإنجازه، لأن هذا العمل الكبير يحتاج جهداً كبيراً، خاصة في تصنيف الحالات، وفي الوصول إلى الحالات المستهدفة.وأضاف: "لدينا قواعد بيانات وبكل فخر نعتز بها لغير المستفيدين، من قوائم التنمية الاجتماعية، حيث وصل إلى 130 ألف اسم خارج إطار المستفيدين من وزارة التنمية، ولدينا 70 ألف أسرة مستفيدة من وزارة التنمية، وبالتالي يتم العمل على الاختيار من هذه القوائم، ولم يكن هناك حاجة لفتح المجال في المرحلة الحالية لوضع رابط، ونحن نفكر في إتاحة فرصة لمن لم يسجل ويلتحق في التسجيل في مرات سابقة، ليلتحق أي انسان أو أي رب أسرة، لذلك سيتم فتح رابط من جديد، وبالتالي سنعلن عن المعايير التي من خلالها، يمكن أن يصل أي إنسان لهذا الرابط"وأكد إبراهيم أن التسجيل الكترونياً عدالة وشفافية لكل مواطن في الوصول الى هذا الرابط، وقريباً سنعلن عن الخطوات ويتم الإعلان بشكل رسمي عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع، ونحن لم ننته حتى هذه اللحظة من هذه القضية.