شؤون فلسطينية

بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر ليوم غد الاثنين عبر (معبر رفح)

بالأسماء.. الداخلية بغزة تكشف آلية السفر ليوم غد الاثنين عبر (معبر رفح)
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر (معبر رفح) ليوم غد الاثنين 2019/3/25. 

وقالت الوزارة: إن الحافلات المراد سفرها، هي السابعة والثامنة والتاسعة من كشف (3/18)، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.

وقالت: إنه يجب التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، كما يجب إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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