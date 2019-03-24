مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان مصرعهما، وأصيب 176 آخرون بجروح، جراء 222 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.وذكر الشرطة في بيان، أن إدارة شرطة المرور سجلت 222 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين، وإصابة 176 آخرين، وصفت إصابة منهم بالخطيرة، و17 بالمتوسطة، و158 بالطفيفة.وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 11435 مركبة، وأنزلت عن الشارع 77 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4830 مخالفة مرورية، وحجزت 101 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 50 مركبة غير قانونية.