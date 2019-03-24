أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي، اليوم الأحد، إن جبهة هوائية باردة عالية الفعالية، ولكنها "سريعة" ستعبر مع مُنتصف هذه الليلة، وفجر يوم غدٍ، بحيث تهطل أمطار رعدية غزيرة وبَردية على فترات في مناطق واسعة من فلسطين، وخاصة جنوب الضفة وقطاع غزة، حتى ساعات العصر.وأضاف العلامي: "ما زالت تتوالى الإشارات لاندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة، أُخرى مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر لعدة أيام".وهذه الليلة: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وباردة إلى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.يوم الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المصحوب بالكتلة الهوائية الباردة، لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط بإذن الله، زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، وتضعف فرصة سقوط الأمطار خلال ساعات المساء والليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.يوم الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الأربعاء: يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.