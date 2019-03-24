قيادي فتحاوي: مركزية فتح ستختار وزراء حكومة اشتية

خاص دنيا الوطن

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر: إن خيارات رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد اشتية، ضيقة بوجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".





وأوضح عبد القادر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس، سيتدخل في اختيار الوزراء، مما يجعل خيارات اشتية ضيقة في اختيارهم.





وأضاف عبد القادر: "الوزراء سيتم اختيارهم بالتشاور بين رئيس الوزراء المكلف، والرئيس أبو مازن، وأعضاء المركزية، وسيكون للرئيس دور في اختيار وزراء الحكومة المقبلة".





وحول دور المجلس الثوري للحركة، قال عبد القادر، إن فتح لن تفرض أي شخصيات على اشتية، وسيكون لدى المجلس الثوري بعض الأسماء يرشحها للوزارات، مستدركاً: "لا أحبذ تدخل فتح بالأسماء سواء الترشح أو الاقتراح".





وتابع: "المجلس الثوري لن يتدخل في تحديد الوزراء لأن ذلك يعود لرئيس الوزراء، الذي يعتبر الأخبر بالطاقم، الذي يستطيع أن يتعامل معه، ويحقق رؤيته، ولكننا نريد سياسات بغض النظر من هي الوجوه، ومن هم الأشخاص، الذي يستطيعون تنفيذ تلك السياسات".





وأشار عبد القادر، إلى أن اشتية استمع لآراء واقتراحات المجلس الثوري، حول آلية تشكيل الحكومة للمرافق المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، وتقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأشار عبد القادر، إلى أن اشتية استمع لآراء واقتراحات المجلس الثوري، حول آلية تشكيل الحكومة للمرافق المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، وتقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.





وأكمل: "استمع اشتية من ثوري فتح للوضع في القدس، وكيف يمكن أن تنتهج الحكومة رؤية مختلفة في التعامل مع قضية القدس، أمام الهجمة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".







واستطرد: "اشتية من الشخصيات المهنية والوطنية القادرة على وضع رؤية وتنفيذها، وسيأخذ كل التوصيات بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة، ونحن سنراقب أداء الحكومة، ونضع معايير لآليات عملها".