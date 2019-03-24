شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: مركزية فتح ستختار وزراء حكومة اشتية

قيادي فتحاوي: مركزية فتح ستختار وزراء حكومة اشتية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر: إن خيارات رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة محمد اشتية، ضيقة بوجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

وأوضح عبد القادر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس، سيتدخل في اختيار الوزراء، مما يجعل خيارات اشتية ضيقة في اختيارهم.

وأضاف عبد القادر: "الوزراء سيتم اختيارهم بالتشاور بين رئيس الوزراء المكلف، والرئيس أبو مازن، وأعضاء المركزية، وسيكون للرئيس دور في اختيار وزراء الحكومة المقبلة".

وحول دور المجلس الثوري للحركة، قال عبد القادر، إن فتح لن تفرض أي شخصيات على اشتية، وسيكون لدى المجلس الثوري بعض الأسماء يرشحها للوزارات، مستدركاً: "لا أحبذ تدخل فتح بالأسماء سواء الترشح أو الاقتراح".

وتابع: "المجلس الثوري لن يتدخل في تحديد الوزراء لأن ذلك يعود لرئيس الوزراء، الذي يعتبر الأخبر بالطاقم، الذي يستطيع أن يتعامل معه، ويحقق رؤيته، ولكننا نريد سياسات بغض النظر من هي الوجوه، ومن هم الأشخاص، الذي يستطيعون تنفيذ تلك السياسات".

وأشار عبد القادر، إلى أن اشتية استمع لآراء واقتراحات المجلس الثوري، حول آلية تشكيل الحكومة للمرافق المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، وتقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكمل: "استمع اشتية من ثوري فتح للوضع في القدس، وكيف يمكن أن تنتهج الحكومة رؤية مختلفة في التعامل مع قضية القدس، أمام الهجمة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

واستطرد: "اشتية من الشخصيات المهنية والوطنية القادرة على وضع رؤية وتنفيذها، وسيأخذ كل التوصيات بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة، ونحن سنراقب أداء الحكومة، ونضع معايير لآليات عملها". 

أخبار ذات صلة

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

أجواء باردة وأمطار رعدية غزيرة وبَردية ستضرب فلسطين

الديمقراطية تؤكد مواصلة &#34;مسيرات العودة&#34; بطابعها الجماهيري ومقاومتها الشعبية حتى تحقق أهدافها

الديمقراطية تؤكد مواصلة "مسيرات العودة" بطابعها الجماهيري ومقاومتها الشعبية حتى تحقق أهدافها

بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

لماذا يتكتم الجيش الإسرائيلي حول إطلاق الصواريخ من غزة؟

لماذا يتكتم الجيش الإسرائيلي حول إطلاق الصواريخ من غزة؟

رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

الزراعة: سنُخفض الرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الحيواني بغزة

الزراعة: سنُخفض الرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الحيواني بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مستوطنات سلفيت

مستوطنات سلفيت

شؤون فلسطينية

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع شخصين وإصابة 176 آخرين في 222 حادث سير الأسبوع الماضي

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

المفتي العام يُناشد برفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة

الديمقراطية تؤكد مواصلة &#34;مسيرات العودة&#34; بطابعها الجماهيري ومقاومتها الشعبية حتى تحقق أهدافها

الديمقراطية تؤكد مواصلة "مسيرات العودة" بطابعها الجماهيري ومقاومتها الشعبية حتى تحقق أهدافها

بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

الدفاع المدني يتعامل مع 150 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

الدفاع المدني يتعامل مع 150 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

عشرات المستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

الاحتلال يُطلق سراح الأسير القيادي رزق الرجوب اليوم

الاحتلال يُطلق سراح الأسير القيادي رزق الرجوب اليوم

منوعات

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

وفاة ممثل سوري لحظة تصوير مشهد الموت يصدم زملائه

مطربة &#34;ستار أكاديمي&#34; تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

مطربة "ستار أكاديمي" تصدم الجمهور بصور مروعة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

ظهور نادر لزوج ريهام سعيد.. وكلمات مؤثرة من ذكريات سجنها

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

شبيه ويل سميث المصري يثير ضجة على فيس بوك

الشحات مبروك يكشف لأول مرة سر رفضه مشاركة عادل إمام في &#34;شمس الزناتي&#34;

الشحات مبروك يكشف لأول مرة سر رفضه مشاركة عادل إمام في "شمس الزناتي"

عمرو أديب يشن هجوماً على الأمير الوليد بن طلال بسبب تركيا وقطر

عمرو أديب يشن هجوماً على الأمير الوليد بن طلال بسبب تركيا وقطر

فنان عربي يبدي استعداده للغناء في إسرائيل مقابل 50 ألف دولار

فنان عربي يبدي استعداده للغناء في إسرائيل مقابل 50 ألف دولار

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: &#34;أنا ملاحظ كل الستات محجبات&#34;

توفيق عكاشة ينفعل على الهواء: "أنا ملاحظ كل الستات محجبات"

كارول سماحة تُشعل تويتر بتغريدة &#34;نعم أنا المُطلقة&#34;

كارول سماحة تُشعل تويتر بتغريدة "نعم أنا المُطلقة"

الصور الكاملة لزفاف محمد رشاد ومي حلمي السري

الصور الكاملة لزفاف محمد رشاد ومي حلمي السري

عربي

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

أول تحرك للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري

وزير الخارجية الأمريكي: الرياض غير آمنة

وزير الخارجية الأمريكي: الرياض غير آمنة