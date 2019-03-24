بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين 40 شهيدا ، منذ قرار الكابينت الاسرائيلي بالعودة لاحتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 13102015 الى 40 شهيدا، وهم:
1-عبد الحميد أبو سرور
2- محمد ناصر طريرة
3- محمد جبارة احمد الفقيه
4- رامي محمد عورتاني
5- مصباح ابو صبيح
6- فادي قنبر
7- براء إبراهيم محمد صالح
8- عادل حسن ابراهيم عنكوش
9- اسامة احمد مصطفي عطا
10- بدر كمال مصبح
11- احمد حسن السباخي
12- شادي سامي الحمري
13- علاء سامي ابو غراب
14- محمد خير الدين البحيصي
15- احمد اسماعيل جرار
16- احمد نصر جرار
17- عبد الرحمن بني فاضل
18- مصعب زهير السلول
19- محمد الربايعة
20- يوسف أحمد عطوة العماوي
21- عطية محمد عطوة العماوي
22- يوسف جاسر إبراهيم أبو جزر
23- عبد السلام مسامح
24- عزيز عويسات
25- رمزي النجار
26- خالد سمير عبد العال
27- محمد طارق إبراهيم دار يوسف
28- هاني محمد عودة المجدلاوي
29- وائل عبد الفتاح الجعبري
30- عطاف محمد مصلح صالح
31- عماد خليل ابراهيم شاهين
32- رمزي أبو يابس
33- صالح عمر صالح برغوثي
34- أشرف وليد سليمان نعالوة
35- محمد فوزي عدوي
36- فارس بارود
37- امير دراج
38- يوسف عنقاوي
39- ياسر الشويكي
40- عمر ابو ليلى
تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين 40 شهيدا ، منذ قرار الكابينت الاسرائيلي بالعودة لاحتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 13102015 الى 40 شهيدا، وهم:
1-عبد الحميد أبو سرور
2- محمد ناصر طريرة
3- محمد جبارة احمد الفقيه
4- رامي محمد عورتاني
5- مصباح ابو صبيح
6- فادي قنبر
7- براء إبراهيم محمد صالح
8- عادل حسن ابراهيم عنكوش
9- اسامة احمد مصطفي عطا
10- بدر كمال مصبح
11- احمد حسن السباخي
12- شادي سامي الحمري
13- علاء سامي ابو غراب
14- محمد خير الدين البحيصي
15- احمد اسماعيل جرار
16- احمد نصر جرار
17- عبد الرحمن بني فاضل
18- مصعب زهير السلول
19- محمد الربايعة
20- يوسف أحمد عطوة العماوي
21- عطية محمد عطوة العماوي
22- يوسف جاسر إبراهيم أبو جزر
23- عبد السلام مسامح
24- عزيز عويسات
25- رمزي النجار
26- خالد سمير عبد العال
27- محمد طارق إبراهيم دار يوسف
28- هاني محمد عودة المجدلاوي
29- وائل عبد الفتاح الجعبري
30- عطاف محمد مصلح صالح
31- عماد خليل ابراهيم شاهين
32- رمزي أبو يابس
33- صالح عمر صالح برغوثي
34- أشرف وليد سليمان نعالوة
35- محمد فوزي عدوي
36- فارس بارود
37- امير دراج
38- يوسف عنقاوي
39- ياسر الشويكي
40- عمر ابو ليلى
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