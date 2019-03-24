بالاسماء .. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 40 شهيدا

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين 40 شهيدا ، منذ قرار الكابينت الاسرائيلي بالعودة لاحتجاز جثامين الشهداء بتاريخ 13102015 الى 40 شهيدا، وهم:1-عبد الحميد أبو سرور2- محمد ناصر طريرة3- محمد جبارة احمد الفقيه4- رامي محمد عورتاني5- مصباح ابو صبيح6- فادي قنبر7- براء إبراهيم محمد صالح8- عادل حسن ابراهيم عنكوش9- اسامة احمد مصطفي عطا10- بدر كمال مصبح11- احمد حسن السباخي12- شادي سامي الحمري13- علاء سامي ابو غراب14- محمد خير الدين البحيصي15- احمد اسماعيل جرار16- احمد نصر جرار17- عبد الرحمن بني فاضل18- مصعب زهير السلول19- محمد الربايعة20- يوسف أحمد عطوة العماوي21- عطية محمد عطوة العماوي22- يوسف جاسر إبراهيم أبو جزر23- عبد السلام مسامح24- عزيز عويسات25- رمزي النجار26- خالد سمير عبد العال27- محمد طارق إبراهيم دار يوسف28- هاني محمد عودة المجدلاوي29- وائل عبد الفتاح الجعبري30- عطاف محمد مصلح صالح31- عماد خليل ابراهيم شاهين32- رمزي أبو يابس33- صالح عمر صالح برغوثي34- أشرف وليد سليمان نعالوة35- محمد فوزي عدوي36- فارس بارود37- امير دراج38- يوسف عنقاوي39- ياسر الشويكي40- عمر ابو ليلى