لماذا يتكتم الجيش الإسرائيلي حول إطلاق الصواريخ من غزة؟

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس السابق للمجلس الإقليمي (أشكول) وعضو الكنيست حاييم يلين: إن إعلان الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، بأن إلقاء عبوات ناسفة على السياج الحدودي مع قطاع غزة، كان السبب وراء إطلاق صافرات الإنذار في الغلاف "كاذب".وأفاد يلين عبر حسابه على (تويتر) وفق القناة الإسرائيلية السابعة "أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة الليلة الماضية، وانفجر في الأراضي الإسرائيلية، وعلى إثره دوت صافرات الإنذار".وأشار إلى أن تقرير الجيش الكاذب، لم يكن خطأَ بريئاً؛ لأن نتنياهو مهتم بالهدوء الأمني مع غزة.