رئيس البلدية: أندية رفح لن تُعاني بعد اليوم

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس بلدية رفح، صبحي رضوان، أن أندية رفح، لن تُعاني بعد اليوم، بعد افتتاح ملعب رفح البلدي، مشيرًا إلى أن أول مباراة على الملعب، ستكون بين بطل الضفة الغربية، وبطل قطاع غزة في بطولة طوكيو للناشئين بتاريخ 7/4.وقال رضوان: نزف إلى جماهير الرياضة، خبر افتتاح ملعب رفح البلدي، غداً الاثنين، بحضور السفير الياباني، وسيقتصر على كلمات وفقرات فنية، مضيفًا: سيكون الملعب متاح لجميع الأندية الرفحية للتدريب والمباريات.وأوضح قائلًا: توفر في عام 2013 مبلغ 420.000 يورو من أجل إعادة الإعمار، ولكن الحصار وعدم توفر مواد البناء حال دون ذلك، متابعًا: السفير الياباني، زار الملعب قبل سنوات، وأعطى وعداً بتقديم منحة بقيمة مليون دولار من أجل إعادة تأهيل وتطوير الملعب.وذكر، أنه تم تركيب 1400 كرسي، وبناء حجرات للاعبين والحكام والصحفيين وكبار الزوار، كما تم استبدال العشب الطبيعي بالصناعي، وتركيب كشافات إضاءة وتوفير مولد كهربائي جديد، إضافة لتركيب معرش للمدرج الشمالي.وتابع رضوان: قامت دائرة تصميم المشاريع في بلدية رفح بانجاز المخططات، وإعادة إنشاء المدرج الأوسط بأحدث التصاميم، وكل ما يلزم ورفعها لمؤسسة (بكدار).وختم رئيس بلدية رفح، حديثه قائلًا: تأخير إنجاز الملعب كان بسبب إغلاق المعابر، ومنع إدخال المواد اللازمة.