الزراعة: سنُخفض الرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الحيواني بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، طاهر أبو حمد، اليوم الأحد: إن وزارته شكلت لجنة لدراسة الطرق والوسائل التي يمكن أن تتخذها لتسهيل الخدمات لمربي الثروة الحيوانية في قطاع غزة، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين.وأوضح أبو حمد، خلال تصريحات صحفية لإذاعة (صوت الأقصى)، أن أبرز التسهيلات تشكيل لجنة لتخفيض الرسوم المفروضة من قبل الوزارة بغزة، على مستلزمات الإنتاج الحيواني، وبنسب كبيرة.وأرجع وفق تصريحاته، السبب في ازدياد ارتفاع الأسعار على مستلزمات الإنتاج الحيواني في غزة، إلى ضريبة الـ 17% التي تُخصم من الاحتلال، وتحول إلى السلطة في رام الله، وفق قوله.وختم: هناك تسهيلات جديدة بانتظار مصادقة الوزارة عليها، سيلمسها المزارعون والعاملون في قطاع الإنتاج الحيواني.