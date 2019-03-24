مصادر: الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة غدًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر محلية، اليوم الأحد، أن الوفد الأمني المصري، التابع لجهاز المخابرات العامة، سيصل تل أبيب اليوم.وقالت المصادر: إن الوفد سيصل قطاع غزة، غدًا، وسيلتقي قيادة المكتب السياسي لحركة حماس، حيث سيطلعهم على نتائج مباحثات التهدئة، وآخر ما تم التوافق عليه مع الجانب الإسرائيلي.وأمس، كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، عن الأسباب التي دعت جهاز المخابرات المصري، لعدم إرسال وفوده إلى قطاع غزة، رغم اقتراب ذكرى يوم الأرض، والتي ستشهد مليونية يوم 30 آذار/ مارس الجاري.وقال بكري لـ"دنيا الوطن": إن سببين قامت بهما حركة حماس في قطاع غزة، أديا لعدم إرسال القاهرة وفودها للقطاع، وهما: أنه تم إطلاق صواريخ من غزة لتل أبيب، في ظل وجود الوفد المصري بغزة، قبل أسبوعين، مشيرًا إلى أن السبب الثاني، هو قمع حركة حماس للمتظاهرين في الميادين العامة بغزة، واعتقال النشطاء، والصحفيين، إضافة لكوادر حركة فتح.وأوضح أنه في السبب الأول، فإن القاهرة فهمت من إطلاق الصواريخ، عدم احترام لها ولوفدها الذي كان يعمل على إنجاز التفاهمات ما بين إسرائيل وحماس، بينما قمع أجهزة حماس للمواطنين بغزة، فهم منه عدم مصداقية مكتب حماس السياسي، الذي زار القاهرة مرات عدة، كان آخرها الشهر الماضي، والتي أكدت من خلالها حماس في عدة تصريحات لقادة الصف الأول فيها، أنه لا يوجد اعتقالات على خلفية سياسية.وفي وقت سابق، قال الإعلام الإسرائيلي، إن حكومة نتنياهو، رفضت الكثير من بنود التفاهمات، ولا تريد منح حركة حماس، المسيطرة على قطاع غزة، أي تسهيلات.