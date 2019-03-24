صور: تَشييع جُثمان الشهيد حبيب المصري في بيت حانون













رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في قطاع غزة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد حبيب المصري (20 عامًا)، والذي استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أثناء فعاليات الإرباك الليلي، شرق بيت حانون، الليلة الماضية.وقال الناطق بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن الشاب المصري، استشهد متأثراً بجراح أصيب بها الليلة الماضية بالصدر، برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة، خلال فعاليات الإرباك الليلي.