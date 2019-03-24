الدفاع المدني يتعامل مع 150 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني، منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 150 حادثاً، منها 65 حادث حريق و85 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة، نتجت عن مجموع الحوادث إصابة 16 شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي صدر اليوم الأحد 24/3/2019، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات وصالات أفراح ومرافق عامة ومحل تجاري ومطعم ومخزن وزرائب حيونات ومزارع ومحولات وأعمدة كهربائية وحالات حرائق مختلفة، وأن أسباب وقوع الحوادث، كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي والمدافئ وأسباب مجهولة.وأضاف التقرير: أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وأشخاص مصابين وإنقاذ ممتلكات، وحالات انهيار، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات وسحب مركبات عالقة، وفتح طرق، ومعالجة واحتواء تسرب للغاز المنزلي، والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها، وعن أسباب حالات الإنقاذ، كانت نتيجة الأمطار والسيول وحالة الجو، وإنزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وإسطوانات غاز وأسباب مختلفة.على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة، أصدر 369 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف مختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1329 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 129 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.وأشار التقرير إلى إتمام عقد 65 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت، وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 17328 متدرباً.