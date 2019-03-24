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قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم

قمة تجمع 3 زعماء عرب بالقاهرة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قمة ثلاثية مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي؛ بقصر الاتحادية في القاهرة.

ويبحث السيسي وعبد الله وعبد المهدي، تعزيز العمل العربي المشترك، وجهود مكافحة الإرهاب، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تنسيق الرؤى قبل انعقاد القمة العربية، نهاية آذار/ مارس الجاري في تونس، وفق صحيفة (سبق). 

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كان الرئيس المصري، قد استقبل بقصر الاتحادية، أمس السبت، رئيس الوزراء العراقي، وتحدثا إلى وسائل الإعلام، حيث أكّد السيسي؛ أن زيارة رئيس وزراء العراق لمصر، تأتي توثيقاً لعلاقات بلدينا المتميزة، وتأكيداً للرغبة المشتركة في إرساء دعائم عهد جديد لمسيرة التعاون والتنسيق فيما بين البلدين، والبناء على ما لديهما من مشتركات ومصالح متبادلة، للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من النمو والازدهار والرخاء.

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