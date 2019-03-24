الاحتلال يُطلق سراح الأسير القيادي رزق الرجوب اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد عن الأسير الشيخ رزق عبد الله الرجوب (61 عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، بعد أن أمضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري.وكانت قوات الاحتلال، أعادت اعتقال الرجوب بتاريخ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، ومارست ضغوطاً عليه للموافقة على إبعاده للسودان، إلا أنه رفض، وخاض إضراباً عن الطعام لمدة 25 يوماً متتالية، على أن يتم إصدار لائحة اتهام بحقه، وإلغاء فكرة الإبعاد.إلا أن الاحتلال، أصدر بحقه قرار اعتقال إدارى لمدة 6 شهور، فقرر العودة مرة أخرى للإضراب، والذى استمر 10 أيام متتالية وعلق إضرابه الثاني، بعد أن تلقى وعداً أخر بعدم تجديد الإداري له لمرة ثانية، بينما عاد الاحتلال وجدد له الإداري لفترة ثانية لستة أشهر، رغم وعوده.وللمرة الثالثة خلال الاعتقال الأخير، يخوض الأسير الرجوب الإضراب، والذى استمر هذه المرة 24 يوماً قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع الاحتلال، على أن يُطلق سراحه بعد التجديد الثالث لمدة 4 شهور، وبعد أن أمضى 16 شهراً في الإداري، من المقرر أن يُطلق سراحه اليوم الأحد.والقيادي "الرجوب" لا يكاد يتحرر لفترة قصيرة، حتى يُعاد اعتقاله مرة أخرى، حيث أمضى ما يزيد عن 23 عاماً، في سجون الاحتلال.