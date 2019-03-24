شاهد: شاب فلسطيني يُشعل سيجارته وهو مصاب

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رام الله - دنيا الوطننشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة طريفة، حدثت خلال مشاركة المواطنين الفلسطينيين، بمسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.وبعد إصابته، وخلال محاولة إسعافه، قام شاب بإشعال سيجارته، وكأنه ليس في وضع إصابة ويحتاج للعلاج، في حين تناول النشطاء الفيديو الطريف، مؤكدين أن هذا المقطع، يدلل على قوة الفلسطيني حتى في أوقات الشدة.