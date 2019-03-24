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الشعب: سنعرض نتائج مشاورتنا مع "اشتية" على "المركزية" لاتخاذ قرار المشاركة بالحكومة

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رئيس الوزراء المكلف محمد شتية
رام الله - دنيا الوطن
وصف الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، الاجتماع الذي عقده الحزب مع رئيس الوزراء المكلف محمد شتية بالإيجابي، حيث تم فيه بحث العديد من القضايا، والتحديات التي تواجه شعبنا.

وفيما يتعلق بمشاركة حزب الشعب في تشكيلة الحكومة، بيّن الصالحي، خلال حديثه مع (صوت فلسطين)، أن المشاروات ما تزال مستمرة مع الدكتور محمد شتية، وسيتم عرض إجمالي النتائج على اللجنة المركزية للحزب؛ لإقرار المشاركة من عدمها.

وأضاف: أنه جرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة أن تحقق الحكومة المقبلة تطلعات المواطنين على عدة صعد أبرزها الاجتماعي، وموضوع الحريات، وتحقيق الوحدة، وغيرها.

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