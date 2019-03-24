فلسطين تُشارك في المؤتمر العلمي الدولي بالقاهرة





وشارك في المؤتمر ممثلون عن 10 دول عربية منها فلسطين، حيث شارك الدكتور توفيق أبو جراد، الباحث والمحاضر الجامعي في بحث بعنوان "دور الاتصال المباشر لخرجي الجامعات المصرية في تشكيل صورة مصر لدى الجمهور الفلسطيني" فيما شارك الدكتور علاء نزار العقاد، ببحث ناقش فيه أهمية الخطاب الديني المعتدل، وقد افتتحت المؤتمر الأستاذة الدكتورة سوزان

القليني عميدة كلية الآداب، ورئيسة المؤتمر، بكلمة أكدت فيها على أهمية القوى الناعمة في العلاقات بين الدول، وقدرتها على التأثير في الشعوب.





وقد شارك في جلسات اليوم الأول للمؤتمر كل من: ا. د. محمد جمعة، وزير الأوقاف المصري، ا. د. هالة سلطان، النائب في البرلمان المصري، وشيل بدران، رئيس لجنة التربية بالمجلس

الأعلى للثقافة، سعد الدين الهلالي، وحافظ شمس الدين، عضو مجمع اللغة العربية، ود مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وا. د. شادية قناوي، سفيرة مصر ب (يونسكو)،

والأنبا إرميا، الأسقف العام، وأسامة الأزهري، مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للشؤون الدينية، وا. د. حلمي النمنم، وزير الثقافي الأسبق، والفنانين محمد ثروت، وطارق الدسوقي، والمخرج علي بدرخان، وعدد كبير من الباحثين، وممثلي المؤسسات الحكومية.

رام الله - دنيا الوطنانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي في القاهرة، بحضور باحثين وعلماء ومتخصصين في مجالات الآداب والفنون والإعلام والعلوم الإنسانية، برعاية وزير التعليم المصري، ووزيرة الثقافة، ووزير الأوقاف.