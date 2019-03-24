نتنياهو يكشف الملفات التي سيبحثها مع ترامب والمسؤولين الأمريكيين

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لعقد لقاءات مهمة جداً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.







وأضاف عند مغادرته إلى واشنطن، الأحد: "سألتقي بطبيعة الحال مع رؤساء الكونغرس وسألقي كلمة في مؤتمر الإيباك".



وأكمل: "علاقاتي مع الزعماء الدوليين- مع بوتين ومع مودي من الهند ومع بولسونارو، الذي سيصل إلى هنا الأسبوع القادم من البرازيل، ومع آبيه من اليابان، ومع زعماء الصين، ومع زعماء آخرين، تُشكل ذخراً مهماً جداً بالنسبة لدولة إسرائيل".







واستدرك نتنياهو: "لكن لم تكن أبدا علاقات مثل هذه بين رئيس وزراء إسرائيلي والرئيس الأمريكي، وهذا هو ذخر مهم جداً لدولة إسرائيل، ومن المهم أن هذا الأمر سيواصل خدمتنا".

وتابع نتنياهو: "سأتحدث مع الرئيس ترامب عن الجولان وعن تصريحاته التاريخية، كما سأبحث معه الشأن السوري ومواصلة ممارسة الضغوط على إيران، وتشديد العقوبات التي تم فرضها وسيتم فرضها، والتعاون الأمني، والاستخباراتي غير المسبوق بيننا".