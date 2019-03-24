شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق بين الطلبة والهيئة التدريسية بمدرسة النهضة الأساسية بالخليل

إصابات بالاختناق بين الطلبة والهيئة التدريسية بمدرسة النهضة الأساسية بالخليل
مواجهات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، اليوم الأحد، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، صوب مدرسة النهضة الأساسية للبنين في مدينة الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت بغزارة قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة أثناء دخولهم المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق، وجرى اسعافهم ميدانياً.

كما داهمت تلك القوات، منزل المواطن هاني الرجبي في منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، ونهبت مبلغاً من المال، كما داهمت منزلي الشقيقين محمود وسامي جميل الرجوب في بلدة دورا جنوباً، وفتشتهما.

يذكر، أن أكثر من 11 مدرسة في المنطقة الجنوبية، تعاني من اعتداءات قوات الاحتلال على الطلبة والهيئات التدريسية، والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية.

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