الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ





رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني خلال يوم السبت، بتاريخ 23 آذار/مارس 2019 حتى صباح الأحد 24/3/2019 ، مع 18 حادثاً منها 5 حالات إطفاء، وحوادث حرائق و13 حالة تقديم مساعدة، وحوادث إنقاذ في محافظات الضفة.حادث سير تصادم بين مركبتين في بلدة عتيل شمال طولكرم، واصطدام مركبة بجانب الطريق في بلدة إسكاكا شرق سلفيت، وإزالة زيوت عن الشارع الرئيس في بلدة العبيدية شرق بيت لحم وحي البيادر في مدينة جنين، وفي قرية الديوك شمال أريحا، وإنقاذ عالقين وفتح باب مصعد كهربائي في ببلدة أبو ديس شرق القدس، وفتح باب منزل عالق في حي عين منجد بمدينة رام الله، واحتراق لوحة الأمانات في مركز صحي بمدينة طولكرم، واحتراق مدفأة حطب في أحد المنازل بقرية جفنا شمال رام الله والبيرة.