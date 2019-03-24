شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تُهاجم قطر بسبب "النشيد الوطني الإسرائيلي"

الجهاد الإسلامي تُهاجم قطر بسبب "النشيد الوطني الإسرائيلي"
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، اليوم الأحد: في ذروة غطرسة العدو الإسرائيلي وعدوانه الواسع، وتهديداته بحرب أوسع (قتلاً واستيطانا وتدنيساً للمقدسات) وسط هذا كله، يستمر التطبيع الرياضي في مدن الخليج تارة في أبو ظبي وتارة في الدوحة. 

وأضاف شهاب في تغريدة على (تويتر): التطبيع محرم ومدان ومرفوض، والكيان سيبقى عدواً للأمة، تلك حقيقة لن يغيرها صوت "هتكفا" في بعض المدن.

وقد عُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر، وأعلن عن فوز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة.

كما احتفى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، بتشغيل النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم لـ"الجمباز".

 

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