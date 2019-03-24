إسرائيل: حماس نجحت في تطوير سلاح لتفعيل صافرات الإنذار بغلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (واللا) الإسرائيلي: إن حركة حماس نجحت في تطوير سلاح جديد، لافتاً إلى أن السلاح تم استخدامه خلال فعاليات الإرباك الليلي على حدود غزة الليلة الماضية.







وأوضح الموقع، أن الحركة نجحت في تطوير عبوة مفخخة تعمل على تفعيل صفارات الإنذار خلال إطلاقها، متابعاً: "لقد حدث هذا الأمر الليلة الماضية في المجلس الإقليمي أشكول".





وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن العبوة لم تعبر السياج الحدودي، لكن صفارات الإنذار دوت.

