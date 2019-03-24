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جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا

جمال ريان: رفع العلم الإسرائيلي في قطر ليس تطبيعًا
جمال ريان
رام الله - دنيا الوطن
واجه مذيع قناة الجزيرة، جمال ريان ردود فعل غاضبة، على الموقف الذي أبداه، من عزف النشيد الإسرائيلي في قطر، في بطولة الجمباز المقامة حالياً بالدوحة، التي تعد خطوة تطبيعية مثيرة للجدل بالنسبة لدولة عربية.

وبرّر ريان، عزف النشيد الإسرائيلي، في بطولة الجمباز المقامة حالياً بالدوحة، معتبرا أنه موقف غير تطبيعي.

وقال مذيع الجزيرة، في تغريدة على حسابه في (تويتر): "عزف النشيد إلزامي، ولا يعني أنه تطبيع، لأن رفض مشاركة أي وفد رياضي في بطولة دولية، يترتب عليه فرض عقوبات تصل حد سحب البطولة، وهذا ينطبق على كأس العالم 2022 في إسرائيل، والسعودية والإمارات، يعلمون أن عزف النشيد لا معنى له، لكنهم يوظفون الحدث لأهداف كيدية رخيصة.. عاشت قطر وفلسطين".

يشار إلى الناطق باسم رئاسة الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، وحساب (إسرائيل بالعربية)، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، احتفيا بالنشيد الوطني، بعد فوز اللاعب أليكس شاتيلوف بالميدالية الذهبية في البطولة التي تستضيفها قبة (أسباير) على مدى أربعة أيام.

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